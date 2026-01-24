Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da 'Ev Sahibi Türkiye' kura çekimi, konut anahtar teslimi, şehir hastanesi ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, 'Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz' dedi.

'Suriye huzura kavuşursa bölge kazanır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin bir refah ve istikrar adasına dönüşmesinin herkes için kazanım olacağını vurgulayarak, 'DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu bela ile mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hâle geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü hamdolsun kurutuluyor. Yani yıllardır ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Tarihin doğru tarafında durmamızın, Müslümanlığımızın gereğini yerine getirmemizin, komşuluk hukukuna riayet etmemizin meyvelerini hamdolsun topluyoruz. Halep'te, Hama'da, Humus'ta, Afrin'de, İdlib'de milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi konuşuyor, bize hayır duaları ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil, tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı; Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Unutmayın, İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sağduyulu, sabırlı ve soğukkanlı davranacak; oyuna gelmeyecek, sosyal medyadan körüklenmek istenen fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Kutuplaşma ve kamplaşma hem bize hem bölgemize acıdan başka bir şey getirmez. Mezhep üzerinden gerilim coğrafyamıza sadece hüzün, sadece gözyaşı getirir' dedi.

'CHP Genel Başkanı'nın Aklına Deprem Bölgesine Sahip Çıkmak Daha Yeni Geliyor'

Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine yönelik açıklamalarını hedef alarak, 'Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Baktım, orada kendince yaşadığı utancı gizlemeye çalışıyor. Hatay'da yapılan işleri; konutları, yolları, caddeleri, okulları, hastaneleri, ticarethaneleri gördükçe vakti zamanında ettiği o büyük laflar aklına geliyor ve herhâlde onların altında eziliyor. Normalde bizden açıkça özür dilemesi gerekirken lafı eğip bükerek işin içinden ayrılmak, sıyrılmak istiyor. Daha fazla pot kırmasa aslında bu yaptığı anlaşılabilir; fakat bu zat, depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor, 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana: 3 yıldır neredeydin, Özgür Efendi? Sormazlar mı, 455 bin konut yapılıyorken sen neyle meşguldün, Özgür Efendi? Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi? Neredeyse 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız? İnşa ve ihya çalışmaları bitmek üzere ama CHP Genel Başkanı'nın aklına deprem bölgesine sahip çıkmak daha yeni geliyor. Hep söylüyorum; bunların ülkede ne olup bittiğinden inanın haberleri yok. Bunlar bizim verdiğimiz sözleri, kendi ne diyorlardı, bedava traktör vaatleri gibi zannediyorlar: Her çiftçiye bedava traktör, her depremzedeye bedava ev vereceklerdi ama bütün işleri gibi onlar da yalan oldu. Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler, yönettikleri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar' ifadelerine yer verdi.

