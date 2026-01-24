Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Adalı köyü sakinlerinden, geçtiğimiz yıl vefat eden merhum Abuzer Güneş'in sene-i devriyesi dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi. Kahta Tekstil Düğün Salonu'nda düzenlenen Mevlid-i Şerif programına kanaat önderleri, iş insanları, esnaf ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, merhum Abuzer Güneş için dualar edildi.

Programda yapılan dualarda, merhumun ruhuna rahmet dilenirken, ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE