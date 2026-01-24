Karayolları, İl Özel İdaresi, Kahta Belediyesi, Akıncılar ve Bölükyayla Belediyeleri ile Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşıma kapanan yollar yeniden açılarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun mesai harcanıyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla ekiplerin sahada 7/24 görev başında olduğunu belirtti. Karla mücadele çalışmalarının, olumsuz hava koşulları sona erene kadar aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE