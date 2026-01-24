Ocak ayı başında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli'nin göreve başlamasının ardından, Ardahan Valiliği, 'TC Ardahan Valiliği' adıyla faaliyet gösteren resmi sosyal medya hesaplarında kullandığı kurumsal logosunu değiştirdi. Uzun yıllardır kullanılan eski logoda yer alan Türk Bayrağı ile birlikte Ardahan Kalesi, karlı dağlar ve Kura Nehri üzerindeki tarihi taş köprü figürleri yeni tasarımdan çıkarıldı. Yerine kar tanesi ve yaprak figürlerinin öne çıktığı yeni bir logo kullanılmaya başlanırken, değişiklik herhangi bir resmi açıklama yapılmadan gerçekleştirildi. Sessiz sedasız yapılan logo değişikliği, kentte ve sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Bir kesim yeni logonun Ardahan'ın doğasını ve kış turizmini temsil ettiğini savunarak değişikliği olumlu karşılarken, bir kesim ise Türk Bayrağı ve kentin tarihi simgelerinin kaldırılmasını eleştirerek eski logonun daha anlamlı olduğunu ifade etti.

Tartışmalara konu olan logo değişikliğinin, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle göreve başlayan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli döneminde hayata geçirilmesi de dikkat çekti. Ocak ayı başında göreve başlayan Çiçekli'nin bu adımı, kamuoyunda 'ilk icraat' olarak değerlendirilerek farklı yorumlara neden oldu.

Yaşanan tepkiler üzerine Haberler.com'un konuyu gündeme taşımasının ardından Ardahan Valiliği logoda ikinci kez değişikliğe gitti. Yapılan son düzenlemeyle, Türk Bayrağı yeniden valilik logosuna dahil edildi.

Kaynak : PERRE