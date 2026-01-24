KESK, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Adıyaman il örgütleri öncülüğünde Rojava ve Ortadoğu'da yaşanan savaşlara ve katliamlara dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasını TMMOB Adıyaman İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tuncay Kaya okudu. Kaya, Rojava'da ve Ortadoğu'nun farklı bölgelerinde yaşanan katliamlar karşısında sessiz kalınmayacağının altını çizerek, 'Sivillerin korunmadığı, insani değerlerin yok sayıldığı her saldırı, tüm bölge halklarının ortak geleceğini tehdit etmektedir' dedi.

Kaya, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Ortadoğu'da Suriye ve Rojava'da savaşlara ve katliamlara dur de!

Ortadoğu'da uzun yıllardır devam eden savaşlar, silahlı çatışmalar ve şiddet sarmalı; halklara yalnızca can kaybı, yıkım ve derin insani krizler getirmiştir. Son dönemde özellikle Rojava'da yaşanan saldırılar ve katliamlar, sivilleri hedef alan boyutlarıyla bu karanlık tablonun en ağır örneklerinden biri haline gelmiştir. Kadınların, çocukların ve savunmasız halk kesimlerinin yaşam hakkının açık biçimde ihlal edildiği bu saldırılar, bölgede barış ve birlikte yaşama umutlarını zedelemektedir.

Rojava'da yaşanan insanlık dramı yalnızca bir bölgenin ya da bir halkın sorunu değildir. Bu saldırılar; Ortadoğu genelinde güvensizliği derinleştirmekte, yeni çatışmaların, zorunlu göçlerin ve kalıcı toplumsal yıkımların önünü açmaktadır. Sivillerin korunmadığı, insani değerlerin yok sayıldığı her saldırı, tüm bölge halklarının ortak geleceğini tehdit etmektedir.

Bu koşullarda başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin; çatışmayı körükleyen, ayrışmayı besleyen politikalardan uzak durması, barışı ve toplumsal uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımı güçlendirmesi zorunludur. Etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar üzerinden yürütülen gerilimler; toplumları karşı karşıya getirmekte, birlikte yaşama iradesini zayıflatmakta ve kalıcı barışın önünde ciddi engeller oluşturmaktadır. Bu politikaların bedelini ise her zaman emekçiler, yoksullar, kadınlar ve geleceği belirsiz hale gelen genç kuşaklar ödemektedir.

Savaş ve çatışma ortamları yalnızca yaşandıkları ülkelerle sınırlı kalmamakta; Rojava örneğinde olduğu gibi zorunlu göçler, insani krizler ve derinleşen sosyal sorunlar aracılığıyla tüm bölgeyi etkilemektedir. Göç dalgaları, hem göç edenler hem de göç alan toplumlar açısından ağır insani ve toplumsal sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle kalıcı bir huzur ve güven ortamı, ancak barış içinde bir arada yaşam iradesinin güçlendirilmesiyle mümkündür.

Toplumsal barışı savunan demokratik tepkilerin, Rojava'da yaşanan katliamlara dikkat çeken açıklamaların ve barış çağrılarının hedef gösterilmesi kabul edilemez. Bu tür yaklaşımlar, toplumsal gerilimi artırmakta ve yeni provokasyonlara zemin hazırlamaktadır.

KESK, TMMOB ve TTB olarak vurguluyoruz:

Rojava'da ve Ortadoğu'nun farklı bölgelerinde yaşanan katliamlar karşısında sessiz kalınmamalıdır. Halkların güven içinde, eşit ve insanca yaşayabileceği bir gelecek; şiddeti değil barışı, baskıyı değil diyalogu, ayrımcılığı değil toplumsal dayanışmayı esas alan bir anlayışla mümkündür.

Barışı, toplumsal huzuru ve birlikte yaşama iradesini savunmaya; Rojava'da yaşanan katliamlar başta olmak üzere her türlü şiddet, ayrımcılık ve kutuplaştırıcı politikanın karşısında durmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

Kaynak : PERRE