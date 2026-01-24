Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, muhalefetin deprem konutlarının faizle ve yüksek bedellerle vatandaşa satılacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit. Sabit oldukça zaten faizsiz oluyor' ifadelerini kullandı.

'Hepimiz Doğruları Konuşacağız'

Daha önce yaşanan afet bölgelerindeki uygulamalara işaret eden Kurum, Antalya, İzmir, Elazığ, Malatya ve Van örneklerinde olduğu gibi deprem konutlarının düşük aidatlarla ve faizsiz ödeme modeliyle hak sahiplerine sunulduğunu belirterek, 'Geriye dönüp baktığınızda Antalya ortada. İzmir ortada. Elazığ, Malatya, Van. 300 lira aidatla, faizsiz şekilde ödeme sistemi var. Hal böyleyken sırf milletin aklını karıştırmak adına 'efendim faizle satılıyor', veya bunlarla ilgili 'bu bedeller alınıyor' demenin kime ne faydası var? Burası hepimizin ülkesi. Hepimiz sahip çıkacağız. Hepimiz doğruları konuşacağız. İnsan Hakları Komisyonu'na bu sunumu yaparken oradaki depremzede vatandaşlarımızın haklarını savunmak zorundayım. Oradaki emekçinin hakkını savunmak zorundayım. Eğer haksa orada 200 bin adam gece gündüz çalıştı. Deprem konutları 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz ve sabit. Sabit oldukça zaten faizsiz oluyor' dedi.

'Bazı Partiler, Sadece Eleştiri Yapmak Üzerinden Konuşuyor'

Muhalefet milletvekillerinin 'deprem konutlarının teslim edilmediği' yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Bakan Kurum, 'Deprem konutları teslim edilmedi' diyen bir vekilimiz var. Şimdi sayın vekilim gittiniz mi, gördünüz mü Hatay'ı? Hatay'a bir gidin. Hatay yerle bir olmuştu. Antakya'sı, Defne'si, Samandağ'ı. Şimdi biz gitmişiz. Gördünüz mü diye o yüzden söylüyorum. Şimdi Antakya'da biz ne kadar yapıyoruz biliyor musunuz? Antakya'da hak sahibi olan Hatay genelinde 155 bin. Biz ne yapıyoruz? 200 bin yapıyoruz. Peki biz neyi teslim ettik? Çünkü 11 ilde bunu bilmenizde fayda var. Yani bazı partiler bunu bilmeksizin sadece eleştiri yapmak üzerinden konuşuyor ama gerçekten detayı bilerek konuşmak lazım. Biz deprem bölgesinde sosyal konutları da sayarsanız 680 bin bağımsız bölüm yapıyoruz. Bakın bunun 80 bini sosyal konut. Çıkın onu, 600 bin. Şu an 600 bin konut yapılıyor. Ama yerinde dönüşüm ama kentsel dönüşüm ama işte devletimizin desteğiyle yapılan konut hak sahibi kaç? 455 bin. Hak sahibinin konutunu bitirmişiz, vermişiz. Hak sahibi yaptığımız konutların dışında vatandaşımız (Yerinde Dönüşüm Desteği ile) evini dönüştürsün, orta hasarlı evlerini dönüştürsün diye desteklemişiz. Orta hasara devletin destek verdiği tarihte yok. Gitmişiz demişiz ki; o da dönüşsün. Ona da katkı sunmuşuz'

Kaynak : PERRE