İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin iptali ve diplomasının geçersiz sayılmasına ilişkin işleme karşı açtığı davayı reddetti. Kararın ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yapan İmamoğlu, söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu savundu.

'Anamın Ak Sütü Kadar Helal Olan Diplomam, Gasp Edilmeye Devam Edilmektedir'

Diplomasının haksız ve hukuksuz biçimde iptal edilmeye çalışıldığını belirten İmamoğlu, vicdan, ahlak ve adalet ilkelerinin gözetilmediğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

'Anamın ak sütü kadar helal olan diplomam, açık bir hukuksuzlukla gasp edilmeye devam edilmektedir. Vicdan, ahlak ve adalet gözetmeyen bu kararı kınıyorum. Yüce Türk Yargısı'nı bu noktaya sürükleyenler, görev ve yetkilerini kötüye kullanmanın tarihsel sorumluluğunu taşıyacak; hukuk devleti ilkesine verdikleri zarar nedeniyle utançla anılacaktır. Bu yaşananlar, yargı tarihimize kara bir leke olarak geçecektir.'

Kaynak : PERRE