24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, Uğur Mumcu'nun savunduğu tam bağımsızlık, laiklik ve aydınlanma mücadelesi ele alınacak. Programın konuşmacısı, Prof. Dr. Ahmet Saltık olacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şubesi tarafından yapılan açıklamada, tüm Cumhuriyet sevdalıları bu anlamlı buluşmaya davet edildi.

Anma ve konferans programı, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00'te, Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde (3. Çevreyolu Gençlik Spor Merkezi karşısı) gerçekleştirilecek.

Uğur Mumcu Kimdir? Ne Olmuştu?

Uğur Mumcu, Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncülerinden biri olarak kabul edilen gazeteci, yazar ve düşünce insanıdır. Gazetecilik yaşamı boyunca silah kaçakçılığı, terör örgütleri, tarikat-siyaset ilişkileri ve devlet yapılanmaları üzerine yaptığı araştırmalarla kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'daki evinin önünde, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Mumcu'nun suikasti, Türkiye'nin aydınlara ve gazetecilere yönelik en önemli siyasi cinayetlerinden biri olarak tarihe geçti. Cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması, Mumcu'nun mücadelesini ve bıraktığı düşünsel mirası daha da sembolik hâle getirdi.

Uğur Mumcu, aradan geçen yıllara rağmen gazetecilik anlayışı, yazıları ve düşünceleriyle hâlen yol gösterici bir isim olarak anılmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE