6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman'ın altyapısı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla baştan sona yenileniyor. Kent genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında, özellikle içme suyu hatlarında kapsamlı bir dönüşüm süreci yürütülüyor.

ASKİM Ekipleri Sahada

Atatürk Bulvarı'nda, adliye karşısında devam eden ve şehrin güney mahallelerini besleyecek içme suyu hattı çalışmaları kapsamında Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Başkan Tutdere Çalışmaları Yerinde İnceledi

ASKİM tarafından yürütülen yeni şebeke hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mevcut asbestli boruların yeni nesil altyapı sistemleriyle değiştirildiğini belirtti. Yapılan çalışmalarla birlikte şehir genelindeki kayıp-kaçak oranının ciddi ölçüde azaltılması hedefleniyor.

'Asbestli Hatlar Modern Sistemlerle Değiştiriliyor'

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, depremde özellikle asbestli boruların büyük zarar gördüğünü vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

'Depremde özellikle asbest borularımız ciddi hasar aldı. Bu durum, şehrin altında yüksek oranlarda kayıp-kaçağa neden oluyordu. Bugün burada bunun somut örneğini görüyoruz. Yerin altına akan sular, maalesef şehrimizin önemli bir bölümünde bu şekilde kayboluyordu. Bu nedenle önceliğimizi altyapıya verdik.'

'Kayıp-Kaçakta Büyük Düşüş Hedefleniyor'

Yeni sistemle birlikte önemli bir dönüşüm sağlanacağını belirten Başkan Tutdere, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Tüm gücümüzü ve enerjimizi Adıyaman'ın altyapısını toparlamaya ve yenilemeye yönlendirdik. Yeni sistem devreye alındığında, buraya inşa edeceğimiz vana odaları ve basınç kırıcı sistemlerle şehir genelinde kayıp-kaçak büyük ölçüde sona erecek; Adıyaman güçlü, sağlıklı ve modern bir su yönetim sistemine kavuşacak.'

'Sabır Gösteren Hemşehrilerimize Teşekkür Ediyorum'

Başkan Tutdere, açıklamasının devamında çalışma sürecinde gösterilen anlayışa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Çalışma arkadaşlarıma emekleri için, hemşehrilerime de sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizden bu süreçte biraz daha sabır bekliyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra yollarımızı da mutlaka yenileyecek, şehrimizin ulaşım başta olmak üzere tüm yaşam standartlarını hak ettiği noktaya taşıyacağız.'

'Adıyaman'ın Geleceğine Kalıcı Yatırım'

Başkan Tutdere, altyapı çalışmalarının kentin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Bu kentin geleceği için doğru yerden başladık ve bu çalışmaları mutlaka tamamlayacağız. Adıyaman'ımıza bu büyük yatırımları kazandıracağız' dedi.

Kaynak : PERRE