Adıyaman Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi. İskender 85 Lokantası'nda gerçekleştirilen programa, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz ve yerel basın mensupları katıldı.

'Arkadaşlarımızın Yanında Olacağız'

Programda konuşan Basın İlan Kurumu Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, 'Arkadaşlarımızın yanında olacağız' dedi.

'Dertleşmek ve Çözüm Üretmek için Bir Aradayız'

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, 'Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hem dertleşmek, hem hasret gidermek hem de varsa sorunlarımızı çözmek için bir aradayız. Bu davete teşrif ettiğiniz için Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Belediye Başkanı olarak hepinize teşekkür ediyorum.'

'Bu Kent İçin Hep Birlikte Çalıştık'

Başkan Tutdere, milletvekilliği döneminden bu yana basın mensuplarıyla birlikte çalıştıklarını belirterek, 'Milletvekilliğim döneminden bu yana sizlerle birlikte bu kent için çalışıyoruz. Hep yan yana olduk, hep birlikte şehrimiz ve milletimiz için emek verdik. Bu süreçte işimizin zor olduğunun farkındayız. Özellikle ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, mesleğin kendi doğasından kaynaklanan problemler ve basın çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların bilincindeyiz' dedi.

'Basın Mensuplarının Koşullarını İyileştirmeye Çalıştık'

Belediye olarak basın mensuplarını desteklemeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Tutdere, 'Bir belediye başkanı olarak, belediyemiz bünyesinde görev yapan basın mensubu arkadaşlarımızın yanı sıra halk adına görev yapan basındaki kardeşlerimizin çalışma koşullarını iyileştirmek ve onları desteklemek adına üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Elbette eksikliklerimiz olmuş olabilir; ancak imkânlarımız dâhilinde basındaki tüm arkadaşlarımıza elimizi uzatarak birlikte ayakta durmaya gayret ettik' dedi.

Başkan Tutdere'den 'Basın Sitesi ve Parklar' Vurgusu

Başkan Tutdere, Basın Sitesi'nin taşınma sürecine de değinerek, 'Özellikle Basın Sitesi'nin taşınma sürecinde, içinizden bazı arkadaşlarımızın bize ulaşmasıyla Karapınar'daki parklarımızın altyapılarını tamamladık ve bir kısım basın mensubumuzun o parkta mesleki faaliyetlerini sürdürmelerinin yolunu açtık. Bir kısmı ise Mimar Sinan Parkı'nda zor koşullarda faaliyetlerine devam ediyor' ifadelerine yer verdi.

'Deprem Sonrası Ağır Bir Yük Kaldırdık'

Kentteki deprem sonrası sürece dikkat çeken Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak, imkânlarımız el verdiği takdirde basındaki arkadaşlarımızın mesleklerini daha iyi şartlarda yapabilmeleri için fiziki koşulları iyileştirecek bir eseri şehrimize kazandırmak isteriz. Ancak sizlerin de takdir edeceği üzere, kentimizin deprem sonrası çok sayıda sorunu bulunuyor. Gerçekten zor bir dönemde çok ağır bir yük kaldırdık' dedi.

'Önce Altyapıyı Toparlayacağız'

Altyapı çalışmalarının önemine vurgu yapan Başkan Tutdere, şunları söyledi:

'Altyapı çalışmalarından dolayı zorluklar yaşadığımızın farkındayız. Halkımızın yollardan kaynaklı bazı problemler yaşadığını da biliyoruz. Zaman zaman siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu konudaki eleştirilerine de maruz kalıyoruz. Ancak şunu hep birlikte bilmeliyiz ki, bu kentin geleceği sağlam bir altyapıdan geçiyor. Bazı mahallelerimizde kazı yaptığımızda, 40-50 yıl önce döşenen kanalizasyon borularının artık ekonomik ömrünü tamamladığını görüyoruz. Bu nedenle önce şehrin altını toparlayacağız, ardından üstyapıya geçerek Adıyaman'ı yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 20 ayda kısıtlı imkanlara rağmen yoğun bir çalışma yürüttük.'

Başkan Tutdere, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak : PERRE