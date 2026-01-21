TBMM Başkanlık Katip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Suriye tarafında terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.

Milletvekili Şan, yaptığı yazılı açıklamada, bayrağa uzanan her elin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hedef aldığını vurguladı. Söz konusu saldırının yalnızca bir simgeye değil, milletin ortak değerlerine yöneldiğini belirten Milletvekili Şan, şu ifadeleri kullandı:

'Ülkemizin birlik ve beraberliğine ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişimi şiddetle kınıyorum. Kardeşliğimize gölge düşürmek isteyenlere, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermeye çalışanlara asla fırsat verilmeyecektir.'

Türkiye'nin milli değerlerine yönelik hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağını kaydeden Milletvekili Şan, devletin ve milletin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak : PERRE