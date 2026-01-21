Gerçek Satış Bedeli Beyanı Zorunlu Hale Geliyor

Tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedeli ile banka transferleri arasındaki uyum denetimlerin temel unsurlarından biri olacak. Yetkililer, tapu kayıtlarında gerçek satış tutarının esas alınacağını belirtiyor. Tapu harcı uygulaması, toplam satış bedelinin yüzde 4'ü olarak devam edecek. Yeni dönemde, rayiç bedelin biraz üzerinde gösterilen düşük bedelli beyanların daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor. Satış bedelinin resmi kayıtlar ve finansal işlemlerle uyumlu olması önem taşıyacak.

Yetkisiz İlanlara Sınırlama

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, taşınmaz satış ilanları için e-Devlet üzerinden yetkilendirme zorunlu hale getiriliyor. 1 Şubat 2026 itibarıyla, malik onayı olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanamayacak. Uygulama ile sahte, mükerrer ilanların ve dolandırıcılık risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Uygulamanın Esasları

İlan girişi öncesinde tapu bilgileri ve kimlik doğrulaması yapılacak.

Emlak danışmanları, yalnızca taşınmaz malikinin e-Devlet üzerinden verdiği yetkiyle ilan oluşturabilecek.

Yetkilendirilmiş ilanlar, ilan platformlarında 'Doğrulanmış İlan' etiketiyle yayımlanacak.

Taşınmazını bireysel olarak satmak isteyen kişiler de aynı doğrulama sürecine tabi olacak; yetkilendirme olmadan ilan girişi yapılamayacak.

Kaynak : PERRE