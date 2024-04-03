6 Şubat depremi sonrası deprem bölgelerinde geçici olarak Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan alımlarla görevlendirilen çalışanlar tarafından kurulan Toplum Yararına Çalışanlar Derneği (TYPDER) üye kaydına başladı.

TYP’liler olarak çalıştıkları kurumlarda sürekli statüsüne alınarak hizmet etmeye devam etmek istediklerini belirten Toplum Yararına Çalışanlar Derneği (TYPDER) Başkanı Güner Kuzu,"Bizlerde birer depremzede olmamıza rağmen o acı günlerde depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarılması ve çocuklarımızın rızkını temin etmek için devletimizin bizlere tanıdığı iş imkânından yararlanarak kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırılmak üzere işe alındık"dedi.

"Biz TYP çalışanları olarak bizimde bir adresimiz, evimize ekmek götürecek bir işimiz olsun istiyoruz"

Binlerin sesine ses olabilmek için derneği kurduklarını aktaran Başkan Güner,"Biz TYP çalışanları olarak bizimde bir adresimiz, evimize ekmek götürecek bir işimiz olsun istiyoruz. Bizler belirli yaşlardaki insanlar olduğumuz için ne zaman çıkartılacağımızı, geçici statüde çalışmanın getirdiği belirsizlikle karşı bu zor şartlarda ilimiz de işsiz kaldığımızda nasıl iş bulacağız kaygısını taşıyoruz. Biz TYP’liler olarak çalıştığımız kurumlarda sürekli statüsüne alınarak hizmet etmeye devam etmek istiyoruz diyen binlerin sesine ses olabilmek ve çatı görevi üstlenecek bir oluşum için bir birinden değerli arkadaşlarla Toplum Yararına Çalışanlar Derneğimizi (TYPDER) kurduk." Şeklinde konuştu.

"TYP çalışanlar için çatı görevi üstlenen derneğimizin varlığını önemseyerek destek olmaya davet ediyoruz"

Toplum Yararına Çalışanlar Derneği'nin (TYPDER) kuruluş amacını sıralayan Başkan Kuzu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Derneğimizin kuruluşumuzun ana amacını kısaca özetleyecek olursak; Toplum Yararına Çalışanların statülerini sağlamlaştırmasına ve özlük haklarının geliştirilmesine öncülük etmek, çalışanlarımızın aralarındaki işbirliğini ve dayanışmanın geliştirilmesi çalışanlarımızın karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması için bilgi, tecrübe, eğitim, vb. desteği sağlamak ve TYP çalışanlarını aynı çatı altında toplamaktır.

Biz TYP çalışanları olarak hep birlikte gidilecek daha çok yolumuzun olduğu bilinciyle daha adil, daha eşit ve daha kapsayıcı bir şartta sürekli çalışmaya devam etmek istiyoruz. Çünkü gerçek değişim ancak birliktelikle mümkün olur. Biz TYP çalışanları olarak insan onuruna yakışır iş barışına uygun bütün özlük hakların verildiği sürekli bir statü istiyoruz. Biz TYP çalışanları kadroya geçişle ilgili olarak bizleri sevindirecek bir düzenlemenin hayata geçirileceği müjdeli haberleri bekliyoruz.

TYP çalışanlarının sürekli çalışanlar kadrosuna alınması toplumun genel refahını ve sosyal adaleti artırmaya yönelik de bir adım olacaktır. TYP çalışanlarının kadroya geçişleriyle birlikte, daha güçlü bir iş gücü potansiyeli oluşturulacak ve kamusal hizmetler daha etkin bir şekilde sunulabilecektir.

Bu durum, biz çalışanların gelecek endişelerini azaltacak ve bizlere istikrarlı bir iş yaşamı sunacaktır.

Biz TYP çalışanları olarak bu zorlu süreçte Siyasilerimizin, STK’larımızın, Bürokratlarımızın, Basın Mensuplarımızın ve Halkımızın bu haklı mücadelemizde yanımızda yer almalarını ve TYP çalışanlar için çatı görevi üstlenen derneğimizin varlığını önemseyerek destek olmaya davet ediyoruz."



Kaynak : PHA