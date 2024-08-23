AK Parti, Türkiye’nin demokratik yapısını ve anayasal düzenini modernize etmek amacıyla kapsamlı bir anayasa çalıştayına hazırlanıyor. Parti, Ekim ayından itibaren düzenlenecek bu çalıştaylarla, yeni anayasa yapımının yol haritasını belirlemeyi hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye, uzun süredir tartışmaların sürdüğü anayasa konusunda somut bir adım atmak üzere. AK Parti ve MHP’nin girişimleri ile hazırlanması beklenen anayasa ile ilgili birçok parti ile görüş alışverişinde bulunuldu. Anayasanın değiştirilmesi durumunda Türkiye askeri anayasadan sivil anayasaya geçecek.

Bu kapsamda uzun süredir hazırlık yapan AK Parti, kapsamlı bir anayasa çalıştayına hazırlanıyorç Ekim ayından itibaren düzenlenecek olan çalıştaylarda yeni anayasa ile ilgili yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor.

"ASKERİ ANAYASADAN KURTULMAK İSTİYORUZ"

AK Parti'nin düzenleyeceği anayasa çalıştayı hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti'nin uzun süredir gündeminde olan anayasa değişikliği ihtiyacını bir kez daha dile getirdi. 1982 Anayasası’nın askeri bir anayasa olmasının, Türkiye'nin demokratik gelişimine engel teşkil ettiğini belirten Mesten, bu nedenle yeni ve sivil bir anayasa yapma zorunluluğunun altını çizdi. Mesten, “1982 Anayasası’nın askeri bir anayasa olmasından dolayı değiştirilmesi konusunda bütün siyasi partilerin ortak bir amacı var ama tabii bu değişimden herkesin kastettiği farklı bir şey olabilir. AK Parti iktidara geldiği ilk günden beri bunu ifade ediyor.” dedi.

AK Parti’nin başlatacağı çalıştaylar, yeni anayasanın hangi yöntemlerle hazırlanması gerektiğini ve bu süreçte AK Parti’nin rolünü belirleyecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın verdiği bilgilere göre bu çalıştaylarda hukuk, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanlarda uzmanlar ve akademisyenler bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaşacak. Bu öneriler daha sonra partinin yetkili organlarına sunulacak ve diğer siyasi partilerle paylaşılacak. Yazıcı ayrıca, bu sürecin sonunda bir konsensus sağlanarak anayasa yapım sürecinin ilerlemesini hedeflediklerini ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ROLÜ VE SİYASİ PARTİLERDEN DESTEK TALEBİ

Yeni anayasa yapım sürecinde Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde devam edeceğini ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile birlikte çalışacağını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “Yeni Türkiye Yüzyılı ve Yeni Türkiye için uygun, ileri demokrasi anlayışında, özgürlükçü ve sivil bir anayasa hedefimizdir. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi ile elbette birlikte yapacağız.” dedi. Mesten ayrıca, muhalefet partilerinden de destek almayı umduklarını ve bu destekle anayasa değişikliğini gerçekleştirmeyi hedefledikleri kaydetti.

MECLİS ARİTMETİĞİ VE ANAYASA İÇİN ZORLUKLAR

Meclis aritmetiği göz önüne alındığında, yeni bir anayasa yapmanın zorlukları da mevcut. Mesten, mevcut şartlarda anayasa değişikliğinin zor olabileceğine de değinerek, muhalefet partileri ile uzlaşma sağlanması halinde bu değişikliğin mümkün olabileceğini ifade etti.

“BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK Parti'nin yeni anayasa yapım sürecinde kararlılıkla ilerlediğini vurgularken, bu sürecin Türkiye’nin demokratik gelişimi için de hayati öneme sahip olduğunu kaydetti. Anayasa değişikliğinin zaman alabileceğini ancak bu ihtiyacın Türkiye'nin çıkarlarına hizmet edecek bir niyetle gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mesten, “Bu ihtiyaç gerçekten ülkenin çıkarlarına da hizmet edecek bir niyetse, eninde sonunda bu gerçekleşir. Bugün olmazsa yarın olur. Yeter ki çalışmamızla bu alana katkı sağlamış olalım.” şeklinde konuştu.