İnceleme sırasında, bölgede devam eden sosyal donatılar, altyapı ve üstyapı projeleri hakkında Emlak Konut yetkililerinden kapsamlı bilgiler alındı.

"İndere Bölgesinde 11 Bin Çalışan Tarafından 16 Bin 476 Konut Yapılıyor"

Adıyaman Valisi Osman Varol, yapılan incelemelerin ardından basına açıklamalarda bulundu. Vali Varol, İndere bölgesindeki inşaatların büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, “Burada sabit olarak Adıyaman’dan gelenlerle birlikte 11 bin çalışan var. Şu an Türkiye’nin tek noktada en büyük şantiye alanı burası. Çalışmalarımızla 16 bin 476 konutun 6 bin 500’ünün kurasını çektik ve vatandaşlarımızın hangi konutlarda oturacağı belli oldu. Bu alan, nüfus açısından ülkemizin orta büyüklükte bir ilçesi kadar insan barındıracak” dedi.

Vali Varol, eğitim, sağlık ve gençlik spor alanlarında yapılan projelerin de hızla devam ettiğini belirterek, “Ticari alanlarıyla birlikte gerçekten modern bir kentsel yaşam alanı oluşturuyoruz. Adıyaman'ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

"STK’lar ve Vatandaşlar İçin Alan Gezisi"

Vali Osman Varol, inceleme gezisine katılan STK temsilcileri ve diğer katılımcılar için düzenlenen turda, projeyle ilgili detaylı bilgi verdi. Varol, inşaat sürecine olan halk ilgisini karşılamak amacıyla bu tür gezileri sık sık düzenlediklerini belirtti. "Görüntüler ve videolar paylaşılıyor ancak buraya gelip projeyi yerinde görmek çok farklı. Sivil toplum kuruluşlarımız, bu yoğun çalışma ortamından gerçekten etkilendi" dedi.

Ayrıca, projede yer alan binaların ve altyapı çalışmalarının kritik noktalarını incelediklerini vurgulayan Vali Varol, “11 bin çalışanın görev aldığı bu dev projede altyapı yolları ve örnek daireler tamamlanmış durumda. Yüksek tempoda devam eden çalışmalar vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek” dedi.

Milletvekili Alkayış: "Adıyaman İçin Büyük Proje"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ise yaptığı açıklamada, Sivil Toplum Örgütlerinin taleplerini dikkate alarak bu geziyi düzenlediklerini belirtti. Alkayış, "Sayın Valimizin riyasetinde İndere bölgesini STK yöneticilerimiz ve basın mensuplarımızla birlikte gezdik. Valimiz, bu projeye ne kadar hakim olduğunu gösterdi" dedi.

Alkayış, Selatin Camii projesiyle ilgili de müjde verdi: "Son dönemde bakanımızın gelişiyle birlikte Adıyaman’ımızın en büyük taleplerinden biri olan, deprem öncesinde 2 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Selatin Camii’nin yeri belirlendi. Bu proje Adıyaman’a hayırlı olsun" dedi.

"Yollar ve Altyapı Çalışmaları Tamamlanıyor"

Milletvekili Alkayış ayrıca, İndere bölgesindeki altyapı projelerinin hızla ilerlediğini belirtti. Özellikle son dönemde bağlantı yollarının yapıldığını vurgulayan Alkayış, "Geçen sefer geldiğimizde yollar bozulmuştu, şimdi 9 kilometrelik yol yapılıyor. Bölgedeki gelişmeler umut verici" dedi.

"Deprem Yaralarının Sarılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor"

İndere bölgesindeki kalıcı deprem konutları ve sosyal donatı projeleri, deprem sonrası yaraların sarılması için yürütülen en büyük projeler arasında yer alıyor. Vali Varol ve Milletvekili Alkayış’ın önderliğinde yapılan bu inceleme gezisi, inşaatların ne kadar hızla ilerlediğini ve bölgede hayatın normale dönmesi için gösterilen çabaları bir kez daha gözler önüne serdi.

Adıyaman’da binlerce depremzede için umut olan bu projeler, sosyal yaşam alanları, eğitim ve sağlık tesisleriyle birlikte modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Vatandaşlar ise kalıcı konutların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Kaynak : PHA