Son yıllarda, Türkiye'den Avrupa ve Amerika'ya seyahat etmek isteyen vatandaşların karşılaştığı vize alma süreci, giderek daha zorlu hale geliyor. Vize başvurularında ret oranlarının artması, randevu alma güçlükleri ve bürokratik engeller, uluslararası seyahatler planlayanlar için önemli bir sorun haline gelmiş durumda.BURSA (İGFA) - Türkiye’den vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, özellikle Avrupa ve Amerika ülkeleri için vize almanın eskiye göre çok daha zorlaştığını belirtiyor. Vize başvuru taleplerinin reddedilme oranları son yıllarda ciddi şekilde yükselmiş durumda. Bununla birlikte, büyükelçiliklerin vize işlemlerini devrettiği firmalardan randevu almak neredeyse imkansız hale geldi. İnternet üzerinden randevu sistemleri hızla doluyor ve başvuru sahipleri aylar sonrasına ancak randevu alabiliyor. Üstelik, vize başvuru ücretleri reddedilme durumunda geri ödenmiyor, bu da vatandaşlar için ek bir mali yük oluşturuyor.

VİZE BAŞVURU SÜRECİNİ ZORLAŞTIRAN NEDENLER NELER?

Vize başvurularının bu denli zorlaşmasının ardında birkaç temel neden bulunuyor.

Yüksek başvuru yoğunluğu, işlemin zorlaşmasındaki ana sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Avrupa ve Amerika ülkelerine yönelik vize başvurularındaki yüksek talep, işlemlerin yoğunluğunu artırıyor ve süreçleri yavaşlatıyor.

Güvenlik ve göç politikaları da vize başvurularında alınan ret yanıtlarında büyük rol oynuyor. Güvenlik kaygıları ve sıkılaşan göç politikaları, bazı ülkelerin vize süreçlerini daha katı hale getirmesine neden oluyor. Türkiye de bu durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında.

Vize talebindeki ret yanıtlarının bir diğer sebebinin de bürokratik engeller olduğu ifade ediliyor. Başvuru işlemlerinde yaşanan bürokratik engeller, belgelerin eksik ya da hatalı olması durumunda süreçlerin uzamasına ve vize almanın daha da zorlaşmasına neden oluyor.

VİZE ALMAYI KOLAYLAŞTIRACAK YÖNTEMLER NELER?

Uzmanlar, vize başvuru sürecini kolaylaştırmak isteyen vatandaşlar için bazı önerilerde bulunuyor.

Süreci hızlandırmak için profesyonel vize danışmanlık hizmeti alınabileceğini kaydeden uzmanlar, bu şekilde başvuru sürecinin her aşamasında destek alarak, eksik ya da hatalı belgelerin önüne geçebilebileceğini ve başvuru sürecinin hızlandırılabileceğini belirtiyor.

Vize sürecinde erken başvurunun da önemli bir etken olduğunu ifade eden uzmanlar, mümkün olan en erken zamanda vize başvurusunda bulunmanın hem randevu hem de işlem sürelerini daha uygun hale getirebileceğini dile getiriyor.

Başvuru sırasında gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde sunulmasının, vize başvurusunun kabul edilme şansını artıracağını hatırlatan uzmanlar öğrenci, iş veya turistik vize türlerine ek olarak daha kolay işlem görebilen alternatif vize türlerini araştırmanın da süreci kolaylaştırabileceğinin altını çiziyor. Uzmanlar ayrıca yeşil pasaport sahiplerinin uluslararası seyahat ve vize noktasında oldukça avantajlı olduklarını hatırlatıyor.

YEŞİL PASAPORTUN AVANTAJLARI

Yeşil pasaport, Türkiye'deki belirli meslek grupları ve kamu görevlilerine verilen özel bir pasaport türü olarak, vize işlemlerinde önemli avantajlar sunuyor. Yeşil pasaport sahipleri, birçok Avrupa ülkesine ve bazı diğer ülkelere vizesiz seyahat edebilme hakkına sahip. Ayrıca yeşil pasaport sahipleri, vize başvuru süreçlerinde genellikle daha hızlı ve kolay işlem görüyor.

VİZE BAŞVURULARI NEDEN RET ALIYOR?

Konunun uzmanları, son yıllarda Türkiye'den yapılan vize başvurularındaki ret oranlarının yükselmesinin birkaç nedeni olduğunu belirtiyor. Bu nedenlerin başında başvuru sahiplerinin yüksek potansiyelli göçmen olarak görülmesi ve bu kişilerin ülkelerine geri dönmeyeceklerine dair endişeler yer aldığını kaydeden uzmanlar, ayrıca başvuru sahiplerinin ekonomik durumları, sosyal statüleri ve seyahat geçmişlerinin de vize alımında önemli bir rol oynadığını ifade ediyor.

Özellikle Amerika’nın, turistik vize başvurularında başvuru sahibinin daha önce yurtdışı seyahat tecrübesi olup olmadığına büyük önem verdiğini belirten uzmanlar, vize memurlarının seyahat geçmişi olmayan kişilerin turistik amaçlarla seyahat edeceğine inanmakta zorlandıklarını ve bu tür başvuruları daha sıkı bir değerlendirmeye tabi tuttuklarını kaydediyor. Uzmanlar, ekonomik durumu iyi olan ve seyahat amaçlarını açıkça belirten kişilerin vize alma şansının ise daha yüksek olduğunu belirtiyor.