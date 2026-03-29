Sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların, çalışma hayatının güçlendirilmesinde ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasında üstlendiği sorumluluğun son derece kıymetli olduğu vurgulandı. Hükümetler döneminde kamu çalışanlarının haklarını koruyan, istişareyi ve sosyal diyaloğu esas alan bir anlayışla önemli kazanımlar elde edildiği ifade edilerek, bundan sonraki süreçte de kamu personel sistemini daha ileriye taşıyacak adımların birlikte atılacağı belirtildi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Güçlü Destek Mesajı

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, milli birlik ve dayanışma içinde kamu görevlilerinin emeğinin, katkısının ve sorumluluğunun en güçlü şekilde desteklenmeye devam edeceği kaydedildi. Genel Kurulun hayırlı olması temenni edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu vesileyle Genel Kurulun hayırlı olmasını diliyor, başta Genel Başkan Sayın Önder Kahveci olmak üzere tüm Türkiye Kamu-Sen ailesine teşekkür ediyorum."