Bakan Bayraktar, anlaşmanın iki ülke ilişkilerini nükleer enerji alanında ileriye taşıyacak yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği kritik görüşmeye dikkat çekti.

Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte, liderlerin huzurunda Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık. Bu anlaşmanın, önümüzdeki dönemde her iki ülkeye de önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum.”

Anlaşmanın, Türkiye’nin enerji çeşitliliğine katkı sağlaması ve sürdürülebilir enerji hedeflerini desteklemesi bekleniyor.

