Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekli maaşlarında iyileştirme yapılması için harekete geçti. Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu emeklilerin durumunu görüşmek üzere Ankara'da toplandı. Toplantıda yapılan açıklamada, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılması gerektiği vurgulandı.

'Emekli Aylıkları Açlık ve Asgari Ücretin Altında Kalmamalı'

Türkiye Emekliler Derneği, emekli aylıklarının açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmasının önlenmesi amacıyla acilen seyyanen zam yapılması çağrısında bulundu. Açıklamada, 'Mevcut ekonomik program enflasyon karşısında emeklilerin gelirlerini koruyamıyor. Zamlar, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) gerçek piyasa fiyatlarıyla uyumsuzluğu nedeniyle eriyor' denildi.

'Bütçe Görüşmelerinde, Emeklilerimizin Yaşam Maliyeti Esas Alınmalı'

Dernek, mevcut maaş hesaplama ve artış yöntemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini aktararak, 'Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir' dedi.

'Ek Ödeme Oranları, Yüzde 10 Olarak Yeniden Düzenlenmelidir'

Dernek açıklamasında, emekli harcamalarını küçülten dolaylı vergiler karşısında, ek ödemelerin artırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekerek, 'Mevcut aylık hesaplama sistemi ve aylık artış yöntemi iyileştirilmelidir. Yıl bazında emekli aylıklarında bir farklılığın olmaması için emekli zamları, aynı şekilde güncellenme katsayısına yansıtılmalıdır. Kök aylıkların düşmemesi için alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalıdır. Emeklilerimizin harcamalarında ödediği dolaylı vergiler, emekli aylıklarını küçülten bir etki yapmaktadır. Bu gerçek karşısında vergi iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları, yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmelidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE