Kahramanmaraş'ta 112 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Sitesi davasında, bilirkişi raporu kamu kurumlarının sorumluluğunu ortaya koydu. 2020'de yayımlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'ndaki uyarılara rağmen önlem alınmadığı belirtildi.

Uyarılara Rağmen Resmi İşlem Yapılmamış

Bilirkişi raporunda, 2020'de yayımlanan Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı'nda Arıkan Sitesi'nin de yer aldığı stadyum çevresinin açıkça 'riskli alan' olarak işaretlendiği hatırlatıldı. Ancak bu uyarılara rağmen resmi bildirim ve inceleme yapılmadığı belirtildi. Raporda, AFAD İl Müdürlüğü ve diğer kurumların görevlerini yerine getirmediği vurgulandı.

İhmal Zinciri ve Sistem Sorunları

Bilirkişi raporunda, riskli alan tespitine rağmen hiçbir resmi yazışma yapılmadığı, yerel yönetimlerin de gerekli önlemleri almadığı ifade edildi. Bu durum, Türkiye'de afet yönetimi sisteminin yalnızca müdahale değil, risk öncesi planlama ve denetim yönünden de eksik olduğunu ortaya koyuyor.

İRAP Raporu ve Kritik Bulgular

ANKA Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2020 raporunun 43. sayfasında, Arıkan Sitesi'nin bulunduğu stadyum çevresinin 'riskli alan' olarak gösterildiği belirtildi. Raporda, 'AFAD İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurumları, bina ile ilgili herhangi bir inceleme, bildirim veya tebliğde bulunmamış, görev ve sorumluluklarını yerine getirmemiştir' ifadelerine yer verildi.

Dava Süreci ve Sorumlular

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit A.B. ve projede imzası bulunan mühendis Ş.Y. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açtı. Aynı suçtan 17 kamu görevlisi için de iddianame hazırlandı. Tüm davalar birleştirilerek Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mahkeme, yeni duruşma tarihini 17 Mart 2026 olarak belirledi.

Kaynak : PERRE