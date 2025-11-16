TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurular devam ederken, vatandaşlar aynı evden kaç kişinin TOKİ'ye başvuru yapabileceğini daha fazla araştırmaya başladı.

TOKİ'ye Aynı Aileden İki Kişi Başvurabilir Mi?

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında yayımlanan TOKİ başvuru rehberine göre, bir hane halkı adına yalnızca tek başvuru kabul ediliyor. Aynı haneden birden fazla başvuru yapılması halinde, ikinci başvuru otomatik olarak geçersiz sayılıyor.

Eşi Üzerine Kayıtlı Konutu Olanlar TOKİ Başvurusu Yapabilir mi?

Eşi üzerine kayıtlı evi olan kişiler TOKİ başvurusu yapamıyor. Proje şartlarına göre, başvuru sahibinin kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına Türkiye sınırları içinde tapulu konut bulunmaması gerekiyor. Eşin üzerine kayıtlı ev varsa, başvuru geçersiz sayılıyor.

'Yüzyılın Konut Projesi' olarak nitelenen, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde T.C. kimlik numarasına göre alınan başvurular 10-14 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Uygulama 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başvuru sistemi tüm vatandaşlara açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye 5 günde, 2 milyon 879 bin geçerli başvuru olduğunu belirtti

2025 TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak.

En az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına Türkiye sınırları içinde tapulu bağımsız konut sahibi olmamak.

Başvuru sahibi, eşi ve çocukları daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olmalı.

Başvuruda bulunulan projeye, il veya ilçe sınırları içinde adrese dayalı kayıt sistemiyle son 1 yıl boyunca ikamet ediyor olmak. (Büyükşehirlerde il merkezindeki projeler için ikamet şartı ilçeler ayrımı olmadan geçerlidir.)

Hane halkının aylık gelir ortalaması son 12 ay itibarıyla en fazla net 127.000 TL, İstanbul için 145.000 TL olmalı.

Bir hane halkı için yalnızca tek başvuru kabul edilir; birden fazla başvuru geçersiz sayılır.

Özel Kategoriler:

Emekli Vatandaşlar

Proje ilinde son 1 yıl boyunca ikamet etmek veya proje ilinin nüfusuna kayıtlı olmak şartıyla başvuru yapabilirler.

Deprem Bölgesi Projeleri

Deprem bölgesindeki 11 il için başvuru yapacaklar, proje ilinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmalı veya proje ilinin nüfusuna kayıtlı olmalıdır. (Deprem illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa.)

Gazi Kategorisi

Kore ve Kıbrıs Gazisi kimlik kartı olan kişiler, yukarıdaki şartları sağlayarak başvuru yapabilir. Gazi eşleri ve çocukları bu kategoriden başvuramaz.

Genç Kategorisi

Genç kategorisinden başvuru yapacak kişiler, kendisi, eşi, çocukları ve anne-babası üzerine Türkiye sınırları içinde tapulu konut sahibi olmamalı ve daha önce TOKİ ile sözleşme yapmamış olmalıdır. 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar bu kategoriden başvurabilir.

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri

Bu kategorideki başvuru sahipleri, TOKİ ve SGK sisteminden 'hak sahipliği' onayı almalıdır. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden itibaren son 3 yıldır başvuru yapılan ilde ikamet ettiğine dair belge sunulacaktır. Bu kategorideki kişiler için konut sahibi olmama ve gelir şartı aranmaz.

3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler

Bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan aileler bu kategoriden başvuruda bulunabilir.

