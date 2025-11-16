Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti döneminin ekonomi yönetimini eleştirdi. Milletvekili Tanal, 2002'de 129 milyar dolar olan dış borcun bugün 600 milyar dolara çıktığını, aynı dönemde halkın cebinden 650 milyar dolar faiz ödendiğini vurguladı.

'Kaynak Saraya ve Faize Değil, CHP İktidarında Millete Akacaktır'

Milletvekili Tanal, AK Parti ekonomi yönetiminin Türkiye'yi borçla yaşayan ve faize çalışan bir ülkeye dönüştürdüğünü vurgulayarak, 'Üretimi büyütemeyen, bütçeyi denkleştiremeyen ve israfı durduramayan AKP, Türkiye'yi borçla yaşayan, faize çalışan bir ülkeye dönüştürdü. Bu tablo ekonomi yönetimi değil, Anayasa'nın devletin refah sağlama görevini ihlal eden açık bir başarısızlıktır. Fatura halka, kazanç faiz lobilerine... Bu düzen değişecek. Kaynak saraya ve faize değil, CHP iktidarında millete akacaktır' ifadelerini kullandı.

'Emekli, Ay Sonunu Getiremiyor'

Milletvekili Tanal, Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz, adalet krizi ve güven krizi içinde olduğunu belirterek, 'Mutfağın yangını sönmüyor, kira ve faturalar durmuyor, genç işsizliği büyüyor, emekli ay sonunu getiremiyor. Bu düzen sürdürülemez. Bu düzeni değiştireceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE