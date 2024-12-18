"İlk Eylemi 2005 Yılında Başlattık"

Tokur, Türk Sağlık-Sen’in aile hekimliği sisteminin faaliyete geçtiği ilk günden itibaren çalışanların haklarını savunmak adına birçok eylem gerçekleştirdiğini vurguladı. Tokur, "2005 yılında Düzce’de ilk eylemi gerçekleştirdik. 2006'da ilk anketi, 2009’da ise ilk çalıştayımızı yaptık. Sendikal mücadele kültürümüzle, defalarca faks ve dilekçe kampanyaları düzenledik. Cumartesi nöbetlerine karşı en kararlı duruşu göstererek, eylemlerle bu uygulamanın sona erdirilmesini sağladık" dedi.

"Hukuki Mücadelemiz Devam Ediyor"

Son olarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerinin çalışanların mağduriyetine neden olduğunu dile getiren Tokur, şu ifadeleri kullandı:

“Yönetmelikteki sözleşme yenileme kriterleri, teşvik ödemeleri, akıllı ilaç kullanımı katsayıları, entegre sağlık merkezlerindeki nöbetler ve kayıtlı kişi sayısının düşürülmesi gibi düzenlemeler, çalışanlarımızı mağdur etmiştir. Bu nedenle, söz konusu değişikliklere karşı hukuki mücadelemizi başlattık. Sağlık Bakanı ve bakanlık yetkililerine, bu düzenlemelerle ilgili sıkıntıları rapor halinde sunduk. Haklarımızı savunmaya ve adaleti sağlamak için her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz.”

"15 Aralık İtibarıyla Maaşlarda Düşüş Yaşandı"

Tokur, 15 Aralık itibarıyla aile hekimliği çalışanlarının maaşlarında yaşanan düşüşe de dikkat çekti. Tokur, "HYP programı ve sendikal haklarını kullanan çalışanlarımızın çalışılmış günlerin eksik hesaplanması nedeniyle maaşlarında azalma yaşandı. Bu geriye gidişi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

"Sendikal Faaliyetten Dolayı Cezalandırma Kabul Edilemez"

Sendikal faaliyete katılan çalışanların cezalandırılmasını hukuka aykırı olarak nitelendiren Tokur, "Sendikal faaliyet nedeniyle çalışılmış günlerin eksik hesaplanması, çalışanların ücretlerinde kesintiye neden olmuştur. Bu hukuka aykırıdır. Yüksek yargı kararları ve mahkemelerin bu konuda verdiği hükümler çok nettir. Bu konuda keyfi kararlarla çalışanları mağdur edenler hakkında her türlü hukuki mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz Kesintisiz Sürecek"

Türk Sağlık-Sen’in aile hekimliği çalışanlarının tüm sorunlarının takipçisi olacağını vurgulayan Tokur, "Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın her meselesi bizim meselemizdir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Sorunların çözülmesi, yanlıştan dönülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi adına mücadelemizi kesintisiz olarak sürdüreceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sendika Talepleri ve Taleplere Karşı Bakanlığın Tutumu

Türk Sağlık-Sen, yönetmelik değişiklikleri ve maaş kesintileriyle ilgili Sağlık Bakanlığı’na taleplerini iletmiş, ancak bu taleplerin henüz olumlu bir karşılık bulmadığını ifade etmişti. Sendika, bakanlıkla görüşme süreçlerini sürdürürken, hukuki süreçlerin de takip edileceğini belirtti.

Çalışanların Hakları İçin Kesintisiz Mücadele

Türk Sağlık-Sen’in çağrısı, aile hekimliği çalışanlarının haklarının korunması adına geniş bir destek buldu. Sendika, çalışanların ücretlerinin eksik hesaplanmasının düzeltilmesi ve yönetmelikteki mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA