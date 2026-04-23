Ebeler Haftası dolayısıyla Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş tarafından bir mesaj yayımlandı. Karakuş, mesajında ebelerin sağlık sistemindeki önemine dikkat çekerek, özverili çalışmalarından dolayı tüm ebeleri tebrik etti.

Başkan Karakuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Hayatın en mucizevi anına eşlik eden, anne ve bebeğin sağlığı için büyük bir özveriyle görev yapan tüm ebelerimizin Ebeler Haftası'nı kutluyoruz. Sevgi, sabır ve emekle yürüttüğünüz bu kutsal görevde; gösterdiğiniz fedakârlık, insan hayatına dokunan en değerli hizmetlerden biridir. İyi ki varsınız, iyi ki bu mesleğin onurlu temsilcilerisiniz. Tüm ebelerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyoruz.'

Yayımlanan mesajda, ebelerin sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri olduğu vurgulanırken, özellikle anne ve bebek sağlığı açısından üstlendikleri kritik rolün önemine işaret edildi. Açıklamada, ebelerin mesleklerini icra ederken gösterdikleri sabır, özveri ve insan hayatına doğrudan dokunan hizmet anlayışının takdirle karşılandığı ifade edildi.

