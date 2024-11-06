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Mutabakat Zaptı; TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazimov, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Timur Suleimenov, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Başkanı Melis Turgunbaev ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Mamarizo Nurmuratov tarafından imzalandı.

Serbest bölgeler 58 ilin toplam ihracatı kadar ihracat yaptı

Serbest bölgeler 58 ilin toplam ihracatı kadar ihracat yaptı

11. zirvesini 5-6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı, zirvede Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası; Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyinin kurulması hususunda Mutabakat Zaptı imzaladı.

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkez (Ulusal) Bankaları Konseyinin kurulması konusunda Mutabakat Zaptı imzalandı. ANKARA (İGFA) - Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin Merkez Bankaları Konseyi'nin kurulması yönündeki gelişme Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından duyuruldu.

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