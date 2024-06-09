Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler son hız devam ederken, yapılan uygulama esnasında durdurulan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayan trafik polisleri, hayırlı yolculuklar diledi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bayram dönemlerinde trafikteki yoğunluğun artmasını göz önünde bulundurarak vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için bu tür önlemlerin alınmasının önemine vurgu yaptı. Denetimler sırasında sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları ve diğer trafik kurallarına dikkat etmeleri hatırlatıldı.

Kent merkezinde polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında kurallara uymayan, abart egzoz kullanan, ehliyetsiz ve kask kullanmayan sürücülere cezai işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılıp uyarılarda bulunulurken, kurallara uyan sürücülere de polis ekipleri teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA