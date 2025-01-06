Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Kasım ayında 67,02 düzeyinde olan TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) Aralık ayında 67.12 oldu.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, TÜFE bazlı REDK Aralık ayında aylık bazda yüzde 0.1 artarak 67.12 olarak gerçekleşti.

Bankanın verilerine göre ÜFE bazlı REDK aynı dönemde yüzde 0.2 azalarak 96.65 olarak gerçekleşti.

TÜFE'ye göre Türk Lirası'nın reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.