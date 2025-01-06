Anaç, tarım ili olan Adıyaman’da sulama projelerinin yıllardır tamamlanamadığını belirterek, “Salon edebiyatını bırakın, halkın aklıyla oynamayı bırakın. Verdiğiniz sözlerin arkasında durun” ifadelerini kullandı.

"Tarımsal Sulama Hayati Önem Taşıyor"

Adıyaman’ın temel geçim kaynağının tarım olduğuna dikkat çeken Anaç, tarımsal sulama projelerinin tamamlanmamasının bölge ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi. Anaç, toplantıda yapılan sunumların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sanayisi olmayan ve bir tarım ili olan Adıyaman’da geçim kaynağı tarım ve tarımsal üretimdir. Tarımın katma değerinin artması için öncelikle sulamaya ve ardından tarımsal sanayiye geçiş yapılması gerekmektedir. Ancak toplantıda, Adıyaman’ın tüm tarımsal sulama işlemleri bitirilmiş gibi sunumlar yapılmaktadır."

"21 Yılda Ancak Üçte Bir Sulandı"

DSİ’nin açıklamalarına atıfta bulunan Anaç, 21 yılda sadece 167.850 dekar arazinin sulamaya açıldığını, bu hızla devam edilirse kalan arazilerin sulanmasının 42 yıl alacağını ifade etti. Anaç, özellikle Çetintepe, Koçali ve Gömükan barajlarının tamamlanmamasına dikkat çekerek şunları sordu:

"- 2013 yılında inşaatına başlanan Çetintepe Barajı, yaklaşık 260 bin dönüm araziyi sulayacakken neden tamamlanamıyor?

2014 yılında başlayan Koçali Barajı, 187 bin dönüm araziyi suya kavuşturacakken neden yıllardır bitirilemiyor?

2019’da inşaatına başlanan Gömükan Barajı, 73 bin dönüm araziye hayat verecek denilirken neden hâlâ faaliyete geçmiyor?

21 yılda ancak üçte bir oranında sulama sağlanmışken bu hızla kalan araziler 42 yıl sonra mı sulamaya açılacak?"

"Verilen Sözler Tutulmadı"

AK Parti milletvekillerine yönelik eleştirilerini sürdüren Anaç, her dönem sulama projelerinin tamamlanacağına dair söz verildiğini ancak hiçbir sözün tutulmadığını belirtti.

"Her dönem gelen AKP vekilleri, bu barajları bitirme sözü verdiler. Ancak verilen sözler neden yerine getirilmiyor? Bu barajlar, Adıyaman’a hayat verecek projeler. Bu hızla giderse 42 yıl daha mı bekleyeceğiz? Övündüğünüz hizmet anlayışınız bu mudur? Halk, artık bu oyalamalara kanmıyor."

"Halkın Aklıyla Oynamayın"

Anaç, toplantıda yapılan açıklamaları “salon edebiyatı” olarak nitelendirerek, halkın sabrının tükendiğini vurguladı.

"Salon edebiyatını ve halkın aklıyla oynamayı bırakın artık. Konuştuklarınızın ve verdiğiniz sözlerin arkasında durun. Adıyaman halkı, yıllardır bu projelerin tamamlanmasını bekliyor. İcraat zamanı geldi de geçiyor."

DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, açıklamasının sonunda, Adıyaman’ın tarımsal kalkınması için sulama projelerinin hızla tamamlanması gerektiğini belirterek, iktidarın bu konuda daha sorumlu davranması gerektiğini söyledi.

Kaynak : PHA