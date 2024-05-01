Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj oranları Cumhurbaşkanı kararı ile bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak güncellendi.ANKARA (İGFA) - '193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükselirken, 1 yıla kadar olan vadeli hesapların stopaj oranı yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkartıldı. 1 yıldan uzun vadelerde stopaj oranı ise yüzde 2,5 oldu.

Kur korumalı ya da döviz hesaplarından TL'ye çevrilen mevduata stopajı ise sıfır olarak belirlendi.

Söz konusu oranların 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.

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