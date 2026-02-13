Toplantıda, TKDK aracılığıyla sağlanacak destekler kapsamında Adıyaman'da kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik önemli projeler ele alındı. İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla yürütülecek çalışmalar doğrultusunda; köy ve beldelerde kilitli parke taşı döşenmesi ile beton yol yapımı başta olmak üzere, paket tip içme suyu arıtma tesisleri, su depoları ve pompa istasyonlarının inşası planlanıyor.

Ayrıca söz konusu tesislerin sabit ekipmanlarının temini ve enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu da desteklenecek projeler arasında yer alıyor.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada;

'Hayata geçirilecek projelerle birlikte kırsal yaşam kalitesinin artırılması ve altyapı hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.' İfadeleri yer aldı.

Kaynak : PERRE