Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığının destekleriyle, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde hayata geçirilen Afet Haberleşme Entegre Sistemi'nin (AFHES) tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi. Tanıtım programına Davut Gül ve İstanbul İl AFAD Müdürü Haluk Özener katıldı.

AFAD tarafından geliştirilen sistem ile afet ve acil durumlarda görev alacak ekipler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, hızlı ve güvenilir bilgi alışverişinin sağlanması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Modern teknolojiyle güçlendirilen altyapı sayesinde müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

AFHES kapsamında, İstanbul'da 27, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 28 istasyondan oluşan sayısal telsiz altyapısı tamamlandı.

DMR Tier III Trunk sayısal telsiz sistemi ile İstanbul il sınırlarının yaklaşık yüzde 95'inin kapsanması planlanıyor. Sistem sayesinde kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının tek platform üzerinden haberleşmesi öngörülüyor. Haberleşme kapasitesinin mevcut duruma göre 6 kat artırıldığı belirtilirken; sesli görüşme, konum bildirimi, kısa veri mesajları ve grup çağrılarının aynı sistem üzerinden yönetilebilmesi sağlanıyor. Ayrıca kritik görevlerde önceliklendirilmiş çağrılarla operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görev alan kurumlarla güvenli ve kesintisiz haberleşme imkânı sunan sistemle, sahadan merkeze ve merkezden sahaya bilgi akışının daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

AFHES'in, İstanbul'un olası afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesine stratejik katkı sağlaması ve afetlerde görev alacak ekipler arasında güçlü iletişim ve koordinasyon altyapısı oluşturması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE