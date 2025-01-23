TİGAD’ın Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı, dijitalleşen dünyada gazetecilik mesleğine yön verirken, Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tüm Türkiye’ye tanıttı.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD), Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye’nin dört bir yanından 100’ün üzerinde gazeteciyi bir araya getirdi. Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı ve Kültür Gezisi kapsamında, dijitalleşme çağında gazetecilik mesleğinin karşılaştığı zorluklar ve çözüm yolları ele alınırken, Afyonkarahisar’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri de tanıtıldı.

Çalıştayda Dijitalleşme ve Gazetecilik Etiği Öne Çıktı



Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı’nda dijitalleşmenin medya sektörüne etkileri, gazetecilikte etik değerler ve mesleki dönüşüm masaya yatırıldı. Çalıştayda, alanında uzman konuşmacılar önemli sunumlar yaptı. Etkinlikte

• Dr. Ekrem Teymur (Haberler.com ve Sondakika.com Yönetim Kurulu Başkanı), yapay zekanın gazetecilikteki etkilerini ve çalışma prensiplerini anlattı.

• Mustafa İlker Yücel (Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni), geleneksel medyadan dijital medyaya geçişte yaşanan zorlukları değerlendirdi.

• Elif Doğan Şentürk (KRT TV Ankara Temsilcisi), televizyon haberciliğinde ihbar hatlarının işlevselliği hakkında bilgi verdi.

• Osman Ekinci (TE Bilişim Genel Müdürü), dijital medyada SEO yönetiminin önemi ve etkilerini açıkladı.

• Mustafa Biçer (İHA İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürü), ajans haberciliğinin dijital medya ile entegrasyonu üzerine konuştu.

• İbrahim Konar (Kanal D Haber Muhabiri), televizyon haberciliğinde sahada yaşanan zorluklara dair deneyimlerini aktardı.

• Hatice Türkan (Batman Sonsöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve TİGAD Batman İl Temsilcisi), dijital gazetecilikte etik değerlerin korunmasının önemine vurgu yaptı.

• Prof. Dr. Korkmaz Alemdar (İletişim Uzmanı ve Akademisyen), dijitalleşmenin gazetecilik üzerindeki genel etkilerini değerlendirerek çalıştayın kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Başkan Köksal: “Afyonkarahisar, Demokrasinin Sesine Ev Sahipliği Yapıyor”Çalıştay kapsamında gazeteciler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaret etti. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel ve TİGAD üyelerini makamında ağırlayan Başkan Köksal, gazetecilerin toplumdaki önemini vurgularken “Gazetecilik, halkın gözü, kulağı ve sesi olma misyonuyla demokrasimizin temel taşıdır. Afyonkarahisar olarak, hem demokrasinin sesi olan gazetecilerimize destek olmak hem de şehrimizin güzelliklerini tanıtmak için çalıştay gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dijital çağda gazetecilik mesleği büyük bir dönüşüm geçiriyor ve bu süreçte yerel yönetimlerin şeffaflık anlayışı, medya ile güçlü bir iş birliğini gerektiriyor.” dedi.



Başkan Köksal, belediyenin hayata geçirdiği projelere de değinerek, Afyonkarahisar’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin korunması ve tanıtılması için büyük bir gayretle çalıştıklarını belirtti.



Afyonkarahisar’ın Güzellikleri Dijitalleşen Medya ile Buluştu



Çalıştay süresince gazeteciler, Afyonkarahisar’ın tarihi ve kültürel mekânlarını gezerek şehri yakından tanıma fırsatı buldu. Afyonkarahisar Kalesi’nde yapılan drone çekimleriyle şehir kuşbakışı görüntülendi. Frig Vadisi’nde peri bacaları, kaya mezarları, antik yollar ve tarihi yapılar keşfedildi. Gazeteciler ayrıca Cumhuriyet öncesine ait tarihi belgelerin sergilendiği Zafer Müzesi’ni ziyaret ederek, Kurtuluş Savaşı’nın izlerini inceledi.



TİGAD Genel Başkanı Geçgel’den Yerel Basına Destek Vurgusu



TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, çalıştayda yaptığı konuşmada, yerel basının ekonomik zorluklarla boğuştuğunu belirterek tasarruf tedbirleri genelgesini sert bir şekilde eleştirdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a teşekkür eden Geçgel, “Başkanımız Burcu Köksal, sadece başarılı projeleriyle değil, misafirperverliği ve vizyoner yaklaşımıyla da hepimize örnek oldu. Afyonkarahisar’da hem mesleki dayanışmayı artırma hem de yerel medyanın sorunlarını tartışma fırsatı bulduk. Bu organizasyona katkılarından dolayı kendisine ve ekibine minnettarız.” dedi.



Türk Kültürü Gala Gecesinde Canlandı

Çalıştayın son gecesinde düzenlenen gala programı, Afyonkarahisar’a özgü kültürel zenginliklerin sergilendiği bir şölene dönüştü. Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra Efeler Zeybek gösterisiyle unutulmaz anlar yaşandı. Katılımcılar, gala gecesinden büyük bir memnuniyetle ayrıldıklarını ifade etti. Üç gün süren çalıştay, hem gazetecilik mesleği adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti hem Afyonkarahisar’ın tanıtımı için büyük bir fırsat yarat oldu.