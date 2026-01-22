Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sosyal Girişimcilik Merkezinin 'Yanınızdayız Programı' kapsamında gerçekleştirdiği il ziyaretleri çerçevesinde Adıyaman'a geldi. Bakan Yardımcısı Gürcan, ziyaret kapsamında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, Adıyaman'da yürütülen ekonomik, ticari ve sosyal girişimcilik faaliyetleri masaya yatırıldı. İl genelinde uygulanan projeler, girişimcilik destek mekanizmaları ve yatırım fırsatları ile ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, Sosyal Girişimcilik Merkezi tarafından hayata geçirilen programların yerel ekonomiye ve girişimcilik ekosistemine katkıları ele alındı. Ayrıca, girişimcilerin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve bölgedeki ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE