Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü yaklaşırken, kaybedilen canların anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilecek 'Deprem Şehitliği' alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Tutdere, yaptığı açıklamada, 'Kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasına yakışır bir anıt alanı inşa ediyoruz. 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü yaklaşırken, İBB iş birliğiyle hayata geçireceğimiz 'Deprem Şehitliği' alanında incelemelerde bulunduk' ifadelerini kullandı.

Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bu alan, kayıplarımızın anısını yaşatmanın yanı sıra toplumsal hafızayı güçlendiren ve dayanışma duygusunu diri tutan bir buluşma noktası olacak. Yaşamını yitiren hemşehrilerimizi rahmetle anıyor; kentlerimizi bilimin ve aklın rehberliğinde daha güvenli yarınlara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.'

Belediye yetkilileri, 'Deprem Şehitliği' projesinin tamamlanmasıyla birlikte, anıt alanının hem kayıpların anısını yaşatacak hem de toplumun deprem bilinci ve dayanışma duygusunu güçlendirecek bir merkez haline gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak : PERRE