TGC, gazetecilik faaliyetlerinin suç olarak değerlendirilemeyeceğini ve kamunun bilgi alma hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

“Basın ve Yayın Özgürlüğü Temel Bir Haktır”

TGC tarafından yapılan açıklamada, herkesin bilgi edinme, haber alma ve düşünceyi ifade hakkına sahip olduğu belirtilerek, basın ve yayın özgürlüğünün demokratik hukuk devletlerinde anayasal güvence altında olması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, Türkiye’de bu temel hakların önünde engellerin arttığına işaret edilerek, özellikle gazetecilere yönelik haksız gözaltı ve tutuklamaların sıkça gündeme geldiği belirtildi.

"Gazetecilere Yönelik Hedef Gösterme ve Gözaltılar Son Bulsun"

Son dönemde Batman Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından Batman Sonsöz Gazetesi muhabiri Serhat Aslan’ın gözaltına alınması örnek gösterilen açıklamada, “Gazetecilik suç değildir. Kamu yararına olmayan faaliyetleri haberleştiren gazetecilere yönelik hedef gösterme, haksız gözaltı ve tutukluluk uygulamalarından vazgeçilmelidir” denildi. Aslan’ın daha sonra serbest bırakıldığını belirten TGC, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Derneklere Kayyum Atanması Anayasa'ya Aykırıdır"

TGC ayrıca, Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne (TSYD) kayyum atanmasını eleştirerek, bu uygulamanın Anayasa’ya ve Dernekler Kanunu'na aykırı olduğunu ifade etti. TGC açıklamasında, “Derneklere kayyum atanması, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır sınırlama ve hak ihlali anlamına gelmektedir. Demokratik toplum düzenine aykırı olan bu yaptırımın ivedilikle geri alınması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Basın ve Düşünce Özgürlüğünün Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır"

Açıklamanın sonunda, TGC'nin hak ve özgürlüklerin korunması için çalışmalarını sürdüreceği belirtilerek, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak : PHA