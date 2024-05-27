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Diğer başrol oyuncusu Gencer Güvercin Ünlü bir motorsiklet sürücüsünün başından geçen doğa üstü olayları konu alan bilim kurgu türündeki "Teorem" filmi 31.05.2024 tarihinde sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Görme engelli bireylerin çektiği fotoğraflar bu sergide

Görme engelli bireylerin çektiği fotoğraflar bu sergide

Türkiye'de çekilen konu bazında ilk kez çekilen bir film. Filmin hikayesi ; Başrol oyuncusu Sadi Celil Cengiz fizikçi genç bir bilim adamını canlandırıyor.

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