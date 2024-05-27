Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Haftanın ilk gününe ilişkin yapılan değerlendirmelerde ülke genelinn parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile bazı il çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ayrıca yağışların; İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması kuvvetli, İzmir çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.