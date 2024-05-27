Bilindiği üzere şehrimiz bir çok yerinde inşaatlar devam etmekte şehrimiz tam anlamıyla bir şantiye alanı dönüş durumda bundan dolayı gerekli önemleri almamız gerekiyor.

Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün, son yıllarda giderek daha fazla önem kazandığını belirten Dore İş Güvenliği Ekipmanları Sahibi Enes Yalçın, incelendiğinde yaşanan iş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir olduğunun görüldüğünü söyledi. Yalçın, işverenler, yöneticiler ve çalışanlar arasında iş birliği ile oluşturulan bir güvenlik kültürünün, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için etkili bir yol olabileceğini kaydetti.

"Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve işyerlerinde bilinçli bir yaklaşım benimsemekle mümkündür" diyen Yalçın, "İşverenler, yöneticiler ve çalışanlar arasında işbirliği ile oluşturulan bir güvenlik kültürü, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için etkili bir yol olabilir. Bu nedenle, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için çaba göstermeleri ve bu konuya gereken önemi vermeleri önemlidir" dedi.

Yaşanan iş kazaları incelendiğinde yüzde 98'inin önlenebilir olduğunun görüldüğünü belirten Dore İş Güvenliği Ekipmanları Sahibi Enes Yalçın, " Meslek hastalıklarının ise tamamının engellenebileceği görülmektedir. İşverenlerin iş güvenliği artık ek maliyet olarak görmemesi gerekmektedir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması gereken çalışan sayısı şu anda yüzde 50'de bile değildir şeklinde konuştu.

Editör: Adıyamanlılar Net