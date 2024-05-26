Alınan bilgiye göre kaza, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

Gölbaşı Caddesi üzerinde Galatasaray'ın Konyaspor karşısında kazandığı zaferle birlikte taraftarlar şampiyonluk kutlamaları esnasında olay yerinden kaçan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil Ahmet Sami Aslan'a (9) çarptı. Yola savrulan Aslan'ı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Aslan'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.



Kaynak : PHA