Sarı-lacivertli ekip, bu farklı galibiyetle sezonu 2. sırada tamamladı.

Goller 6 Farklı İsimden

Fenerbahçe'nin gollerini 8. dakikada Edin Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 36. dakikada Tadic, 66. dakikada Osayi-Samuel, 76. dakikada Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King kaydetti. Bu etkileyici performans, taraftarları sevindirdi ancak Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 mağlup etmesiyle sarı-lacivertliler ligi ikinci sırada bitirdi.

99 puan şampiyonluğa yetmedi

Fenerbahçe, ligdeki 38 maçta 31 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Sadece 1 kez Trabzonspor'a mağlup olan takım, 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğu kıl payı kaçırdı ve sezonu 2. sırada tamamladı.

Sezonun özeti

Fenerbahçe'nin sezon boyunca sergilediği performans ve son hafta elde edilen farklı galibiyet, takımın gücünü ve kararlılığını gösterdi. Ancak, şampiyonluk için yeterli olmadı. Sarı-lacivertli ekip, gelecek sezona daha güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kıyasıya bir başkanlık yarışı ile birlikte, şampiyonluk özlemi çeken Fenerbahçe'yi ve yeni kulüp başkanını zorlu bir sezon bekliyor olacak.

Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısındaki 6-0'lık galibiyeti ve sezonun kapanışında yaşanan duygusal anlar, taraftarlar tarafından uzun süre unutulmayacak.



Kaynak : PHA