Görev esnasında buldu, tereddüt etmeden yetkililere teslim etti

Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışan 49 yaşındaki Naim Erdil, sabah saatlerinde görev yaptığı sırada yolda bir cüzdan buldu. İçinde 1600 TL nakit para ve çeşitli ziynet eşyaları bulunan cüzdanı hiç tereddüt etmeden bağlı bulunduğu birime teslim eden Erdil, kısa sürede cüzdanın sahibine ulaşılmasına vesile oldu.

Kirada yaşayan ve evli, iki çocuk babası olan Naim Erdil’in bu örnek davranışı mesai arkadaşları ve belediye yetkilileri tarafından da takdirle karşılandı.

Cüzdan sahibi Mustafa Erdinç: “Allah razı olsun”

Cüzdanın sahibi olduğu tespit edilen Adıyamanlı esnaf Mustafa Erdinç, kayıp cüzdanının bulunarak kendisine teslim edilmesi üzerine büyük mutluluk yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Açıkçası umudumu kesmiştim. İçinde hem param hem de manevi değeri olan eşyalar vardı. Allah Naim Erdil’den razı olsun. Böyle insanların varlığı insanın içini rahatlatıyor. Çok mutlu oldum.”

Başkan Tutdere’den takdir ve teşekkür: “İnsanlık ölmedi”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Temizlik İşleri personeli Naim Erdil’e duyarlılığı dolayısıyla bir plaket takdim etti. Başkan Tutdere, belediye binasında gerçekleşen törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Emekçi kardeşimiz Naim Erdil, görev sırasında bulduğu cüzdanı tereddüt etmeden yetkililere teslim ederek sahibine ulaşmasını sağladı. Bu davranış sadece belediyemiz adına değil, tüm insanlık adına örnek teşkil etmektedir. Böyle erdemli bir davranışı sergileyen personelimizle aynı kurumda çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Naim kardeşimizi gönülden kutluyorum.”

Erdil: “Sadece görevimi yaptım”

Plaket takdimi sonrasında duygularını paylaşan Naim Erdil ise alçakgönüllü bir yaklaşımla şunları söyledi:

“Sadece görevimi yaptım. Herkesin bu tür durumlarda aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Bugün benim yerimde kim olsa aynısını yapmalı. Böyle bir davranışın takdir edilmesi elbette beni onurlandırdı.”

Kaynak : PHA