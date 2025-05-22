Gündemin merkezinde “Terörsüz Türkiye” süreci vardı

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan MGK bildirisinde, başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Bildiride, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecinin her aşamasının yakından izleneceği vurgulanırken, Türkiye’nin terörden arındırılmış, müreffeh bir geleceğe ulaşma hedefinin altı çizildi.

Bildiride öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

1. Türkiye’ye yönelik tüm terör tehditlerine karşı yurt içi ve dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu.

2. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda, PKK’nın sözde fesih ve silah bırakma sürecinin “her aşamasının hassasiyetle takip edileceği” ifade edildi. Terörün ülke gündeminden tamamen çıkarılması ve milletin birliğinin tahkimi yönünde kararlılık vurgulandı.

3. Komşu ülkeler Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere bölge coğrafyasının tüm terör örgütlerinden arındırılmasının yalnızca Türkiye için değil, bölge halklarının huzuru için de yeni bir dönemin kapısını aralayacağı belirtildi.

Suriye vurgusu: “Yaptırımlar kaldırılmalı, istikrar desteklenmeli”

MGK’da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine dair ilkeli tutum sürdürüldü. Bildiride, Suriye yönetiminin ülke genelinde istikrarı sağlama çabalarına destek verildiği belirtilirken, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Suriye’yi istikrarsızlaştırabilecek tüm girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilerek, bu süreçte ilkesiz tutumlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

İsrail’in saldırılarına sert tepki: “Orta Doğu barışını sabote ediyor”

MGK bildirisinin dikkat çeken bölümlerinden biri de İsrail’e yönelik sert uyarılar oldu. Bildiride, “Gazze’de soykırımı ve işgali sürdüren İsrail’in Suriye, Lübnan ve Yemen’e yönelik sistematik saldırıları ve yayılmacı politikaları, Orta Doğu’daki barış çabalarını sekteye uğratıyor” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, uluslararası aktörlere çağrıda bulunularak, İsrail kaynaklı tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

Afrika’dan Kafkasya’ya diplomatik ve insani misyon

– Kuzey ve Doğu Afrika: Türkiye'nin Afrika’daki kardeş ülkelere yönelik güvenlik ve istikrar çabalarına desteğini artırarak sürdüreceği belirtildi.

– Rusya-Ukrayna: Savaşın sona erdirilmesine yönelik hassas bir döneme girildiği, Türkiye’nin barış diplomasisi ve ara buluculuk rolünü sürdüreceği ifade edildi.

– Azerbaycan-Ermenistan: Barış anlaşması taslağı üzerinde varılan mutabakattan duyulan memnuniyet bildirilerek, bölge barışı için sürecin nihai barışa dönüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Yeni Dönem, Yeni Strateji

MGK’da ele alınan konular, Türkiye’nin iç güvenlik stratejilerinden dış politika vizyonuna kadar çok boyutlu bir güvenlik perspektifine sahip olduğunu ortaya koydu. PKK’nın tasfiye sürecine yönelik kararlılık vurgusu, sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik düzeyde de Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini işaret ediyor.

Kaynak : PHA