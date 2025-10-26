Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe görüşmelerine başlıyor

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin yaptığı sunumun ardından bu hafta, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Komisyonda 30 Ekim Perşembe günü, bütçe teklifinin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak. 31 Ekim Cuma günü ise TBMM'nin kendi bütçesi ve kesin hesapları ele alınacak. Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bütçesi, kesin hesapları ve Sayıştay raporları ile Sayıştay'ın bütçesi ve kesin hesapları da değerlendirilecek.

Fidan ve Tunç komisyonda sunum yapacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 30 Ekim Perşembe günü 16'ncı toplantısını gerçekleştirecek. Daha önce sivil toplum temsilcileri, eski Meclis başkanları ve iş dünyasından isimleri dinleyen komisyonda, bu kez bakanlar sunum yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saat 11.00'de, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saat 13.00'te komisyonda konuşacak. Tunç'un mevcut mevzuat ve planlanan yasal düzenlemelere ilişkin bilgi vermesi; Fidan'ın ise bölgesel gelişmeler ve yürütülen süreç hakkında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Engelli bireylerin sorunları komisyon gündeminde

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda ise yarın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve İŞKUR tarafından sunum yapılacak. Komisyon, engelli bireylerin istihdamı ve sosyal haklarına ilişkin mevcut uygulamaları ele alacak.

Genel Kurul bu hafta toplanmayacak

Bütçe görüşmeleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmayacak. Genel Kurul'un gelecek hafta yasama faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE