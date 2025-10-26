AFAD son dakika duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Hani merkezli depremin büyüklüğü 4 olarak ölçülürken, derinliği 13 kilometre olarak açıklandı.

Çevre illerde de hissedildi

Sarsıntı Diyarbakır merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Vatandaşların bir kısmı ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Sosyal medya kullanıcıları depremin ardından yaptıkları paylaşımlarda yaşadıkları korku ve paniği dile getirdi.

Kaynak : PERRE