AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman-Çelikhan yolu çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milletvekili Kurt, projenin sadece bir ulaşım yatırımı olmadığını belirterek, 'Bu proje Adıyaman'ın sosyal ve ekonomik kalkınmasının anahtarıdır' dedi.

Adıyaman'ın yıllardır beklediği yol projelerinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Milletvekili Kurt, mevcut 55 kilometrelik güzergâhın 39 kilometreye düşürüleceğini ve bu sayede hem ulaşım süresinin kısalacağını hem de güvenliğin artırılacağını ifade etti.

'Bu sadece bir yol değil, stratejik bir yatırımdır' diyen Milletvekili Kurt, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin, 'Toplam 6 bin 410 metre uzunluğunda 2 tünel, 600 metre uzunluğunda 5 köprü inşa ediliyor. 85 iş makinesi ve ağır ekipman, 150'nin üzerinde mühendis, tekniker ve saha çalışanı ile projede yoğun bir çalışma devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kurt, 'Adıyaman-Çelikhan yolu, bölgenin kaderini değiştirecek stratejik bir yatırımdır. Hemşehrilerimizin yıllardır beklediği bu projenin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Yol tamamlandığında ulaşım konforu artacak, ekonomik canlılık hızlanacak, bölgemiz ticaret ve üretimde daha güçlü bir noktaya ulaşacaktır Söz verdik, takip ediyoruz ve tamamlayacağız. Çünkü biz Adıyaman için çalışıyoruz' dedi.

Milletvekili Kurt, icraat siyasetiyle hareket ettiklerini belirterek, 'Biz sözü verip unutanlardan değil, söz verip milletimizin emaneti olan projeleri sonuçlandıran bir anlayışa sahibiz. Bu yol; öğrencimiz için eğitim, çiftçimiz için pazar, esnafımız için ticaret, vatandaşımız için konfor ve güven demektir' ifadelerine yer verdi.

Hedeflerinin eser üretmek olduğunu vurgulayan Milletvekili Kurt, 'Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Adıyaman için çalışmaya devam ediyoruz. Bu proje tamamlandığında en çok Adıyaman kazanacak, Çelikhan kazanacak. Milletimizin güveni ve desteğiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Projenin devlet iradesiyle hayata geçirildiğini vurgulayan Milletvekili Kurt şu ifadeleri kaydetti:

'Adıyaman'a yapılan her yatırımın arkasında güçlü bir irade var. Adıyaman milletvekillerimizle birlikte kadim şehrimiz için çalışıyoruz. Bu süreçte destek ve liderliğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, projeyi yakından takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, sahada fedakârca görev yapan Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilatımıza, mühendislerimize ve tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE