Adıyaman Üniversitesi ADYÜ Şiir Dinletisi Topluluğu, Araştırma Görevlisi İpek Turan öncülüğünde 'Güz Rüzgarında Şiir Dinletisi' düzenliyor. Etkinlik, farklı fakültelerde eğitim gören öğrencilerin katılımıyla 27 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Programın onur konuğu yazar ve şair Murat Kayış olacak. Şiir dinletisinin ardından katılımcılar, müzik dinletisiyle de keyifli anlar yaşayacak.
