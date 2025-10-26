Bunlar da ilginizi çekebilir

Programın onur konuğu yazar ve şair Murat Kayış olacak. Şiir dinletisinin ardından katılımcılar, müzik dinletisiyle de keyifli anlar yaşayacak.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 11'inci kez kapılarını açıyor - Videolu Haber

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.