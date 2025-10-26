İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen casusluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İmamoğlu'nun adliyeye gelişi öncesinde Çağlayan'daki adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda polis ekibi bölgede görevlendirilirken, adliyeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlandı.

İmamoğlu'na destek olmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Dilek İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li milletvekili ile belediye başkanları da adliyeye gelerek, adliye binası önünde bekleyişlerini sürdürdü.

Kaynak : PERRE