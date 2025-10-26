Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğinde düzenlenen bisiklet turu, renkli görüntülere sahne oldu. İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet coşkusu pedal sesleriyle şehre yayıldı.

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, belirlenen güzergâh boyunca bisiklet sürerek hem sporun hem de Cumhuriyet sevincinin birleştirici gücünü yaşadı.

Etkinlik sonunda, Cumhuriyetin 102. yılı onuruna toplu hatıra fotoğrafı çektirilerek bu anlamlı gün ölümsüzleştirildi.

