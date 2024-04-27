Ermeni diasporası tarafından "Ermeni Soykırımı Günü" olarak ilan edilen 24 Nisan tarihinde düzenlenen protesto, Washington DC'de gerçekleştirildi.

BİDEN'IN SOYKIRIM TANIMASI VE TÜRK-ERMENİ ÇATIŞMASI

İki yıl önce Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ilk kez soykırım terimini kullanarak tarihi bir adım atmıştı. Bu, önceki başkanların soykırımı tanımaması geleneğini sona erdirdi. 24 Nisan'da gerçekleşen bu olay, Türk ve Ermeni topluluklarının yıllardır devam eden çatışmasının önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Ermeni topluluğu, bu olayı her yıl hatırlatarak başkanları soykırımı resmen tanımaya çağırırken, Türk topluluğu ise buna çeşitli tepkilerle karşılık veriyor.

TASC ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRK TOPLULUĞU HER YIL BİR ARAYA GELİYOR

TASC önderliğinde Türk topluluğu, Washington'daki Türk konsolosluğu önünde sözde soykırım iddialarına karşı çıkmak üzere toplandı. Bu önemli organizasyonu federasyonlar, sivil toplum örgütleri veya kurumsal yapılar değil, sadece TASC önemseyip üstleniyor.

TÜRK ÇOCUKLARININ YAŞADIĞI AYRIMCILIK

TASC’ın Eşbaşkanı Melih Bektaş, organizasyonda yaptığı konuşmada özellikle Amerika'daki okullarda Türk çocuklarının maruz kaldığı ayrımcılığı ve önyargıyı vurguladı. Bektaş, Ermeni çocukların Amerika'da öfkeyle büyütüldüğünü, çocuklara Türk düşmanlığı aşılandığını ve bunun sonucunda tarihi olaylar hakkında yanlış bilgilendirildiklerini ifade etti.

Bektaş, Türk çocuklarının, okulda karşılaştıkları saldırgan ve ayrımcı tavırlar karşısında travma yaşadıklarını ifade etti. Türk çocukları, sosyal çevrelerinde "Senin deden bize ne yaptı biliyor musun?" gibi aşağılayıcı ifadelerle saldırıya uğruyor ve küfürlere maruz kalıyorlar. Bu durum, Türk çocuklarının psikolojik olarak etkilenmesine ve travma yaşamasına neden oluyor.

GECİKMELİ KATILIM TEPKİ ÇEKTİ

Her yıl düzenlenen etkinlikte dikkat çeken bir nokta ise önceki yıllara kıyasla Ermeni gruplarının sayısının azalması oldu. Ayrıca, Ermeni ekibin etkinliğe gecikmeli olarak gelmesi ve beklenen rota dışında hareket etmesi, Türk topluluğu tarafından tepkiyle karşılandı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, TASC tarafından katılımcılara sabah simit ve poğaça ikram edildi. Öğle saatlerinde ise meyve suyuyla birlikte sandviç ve yemek dağıtıldı.

TASC, sadece ikramlarla sınırlı kalmayarak, katılımcıların konforunu sağlamak için çaba gösterdi. Otobüslerle farklı eyaletlerden gelen katılımcıları etkinlik alanına taşıyarak ve etkinlik sonrasında da güvenli bir şekilde geri götürerek, katılımcıların seyahat sorunlarını çözdü.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com ABD (İGFA)