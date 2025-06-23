Tarım İl Müdürü Akkan, son dönemde yaşanan iklimsel olumsuzlukların tarımsal üretimi ciddi biçimde etkilediğini belirterek, “Don ve kuraklık gibi afetlerin zararlarını en aza indirmek için muhtarlarımızın bize daha hızlı ve etkin bilgi aktarımı sağlaması büyük önem taşıyor” dedi.

Ziyarette Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ile dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Göçer, köy muhtarları olarak üreticilerin sorunlarını yetkililere aktarmaya devam edeceklerini ifade ederek, Tarım İl Müdürlüğü ile koordineli çalışmaya açık olduklarını dile getirdi.

Kaynak : PHA